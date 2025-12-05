به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمپ تمرینی بین المللی چین تحت حمایت و پوشش ITTF در چارچوب یکی از برنامه‌های آموزشی فدراسیون جهانی، به مدت ۱۰ روز در چنگدو در حال برگزاری است.

در این کمپ جهانی، مربیانی از کشور‌های چین، فرانسه، آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، مالزی و کشور‌های مطرح دیگر حضور دارند و برنامه‌های تمرینی خود را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر اجرا می‌کنند.

مربیان حاضر در این کمپ، در بخش دیگری از فعالیت‌های خود، مسابقات میکس دوبل جهانی که به میزبانی چین برگزار می‌شود، زیر نظر گرفتند.