به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان با اعلام این خبر گفت: ۱۱ هزار و ۶۸۵ طرح و برنامه از استان سال جاری تاکنون در این سامانه ثبت شده است.

آقای وهب مختاران افزود: این تعداد طرح برای ۱۲ هزار و ۷۱۰ نفر در مشاغلی همچون کشاورزی، دام، گلخانه، مشاغل خُرد مانند خیاطی و انواع صنایع دستی، خدماتی و خدمات فنی اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان تصریح کرد: سال گذشته ایجاد ۱۷ هزار و ۶۶۹ شغل در استان همدان هدف گذاری شده بود که ۱۲۱ درصد از تعهد اشتغال استان برای سال گذشته بر مبنای میزان اشتغال ثبت شده در سامانه رصد محقق شد. وی خاطر نشان کرد: سامانه رصد اشتغال به منظور رصد دقیق‌تر فرآیند اشتغالزایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ثبت، پایش و بررسی اطلاعات اشتغال واقعی راه اندازی شده و به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سنجش عملکرد نهاد‌های دولتی در حوزه اشتغال تبدیل شده است.