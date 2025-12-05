معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در میزگرد احیای خلیج گرگان با تشریح اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌ِرو برای نجات خلیج گرگان گفت: با توجه به روند افت سطح آب دریای خزر، کمتر از چهار سال فرصت باقی مانده تا ارتباط خلیج گرگان با دریا به‌طور کامل قطع شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، لاهیجان‌زاده در واکنش به انتقاد نماینده غرب گلستان مبنی بر کوتاهی دستگاه‌ها گفت: سازمان محیط‌زیست اولین مرجعی بود که به‌صورت جدی وارد موضوع احیای خلیج گرگان شد و در سال ۹۸ طرح جامع نجات و احیای خلیج گرگان و میانکاله را تهیه کردیم و این طرح در سال ۹۹ به تصویب رسید.

او توضیح داد: در این مصوبه برای همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط تکلیف مشخص شده بود و سهم محیط‌زیست تنها انجام مطالعه امکان‌سنجی لایروبی سه کانال ارتباطی با دریا بود، این مطالعات انجام شد و نتیجه آن این بود که لایروبی باید هرچه سریع‌تر آغاز شود؛ اقدامی که نهایتاً با دستور رئیس‌جمهور آغاز شد.

معاون محیط‌زیست با اشاره به کاهش سالانه حدود ۱۹.۵ سانتی‌متری تراز آب خزر تا ده سال آینده هشدار داد: اگر اقدامی فوری انجام نشود، در سه تا چهار سال آینده قطع ارتباط کامل خلیج گرگان در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد.

وی افزود: براساس اجماع نمایندگان، استانداران گلستان و مازندران، وزارت نیرو، سازمان بنادر و سایر دستگاه‌ها، اکنون باید وارد مرحله جدید و عملیاتی شویم.

لاهیجان‌زاده از برنامه جدی برای انتقال آب از دریا توسط پمپاژ خبر داد و گفت: مطالعات این انتقال آب آغاز شده‌است و امکان انتقال آب از دو نقطه پیش‌بینی شده است و تلاش می‌کنیم پایان سال ۱۴۰۵ احداث نخستین ایستگاه پمپاژ در شرق خلیج و در محدوده استان گلستان آغاز شود.

این ایستگاه قرار است حدود پنج و نیم مترمکعب در ثانیه آب به خلیج منتقل کند.

او تأکید کرد: مطالعات این طرح در حال انجام است و فاز ۱ و ۲ آن از حدود یک ماه پیش توسط وزارت نیرو آغاز شده است و خود پروژه حداقل دو سال زمان می‌برد.

لاهیجان‌زاده درباره بودجه گفت: بحث ردیف اعتباری درست است و با تمام توان دنبال می‌شود، در تلاشیم از ردیف توازن نیز استفاده کنیم و اعتبارات موردنیاز برای شروع پروژه در سال ۱۴۰۵ تأمین شود.

وی افزود: پروژه انتقال آب پیچیده است؛ باید سکوسازی‌هایی تا عمق ۳۲ متر در دریای خزر انجام شود، پمپاژ با انرژی خورشیدی پشتیبانی شود و شبکه انتقال ساخته شود. اینها هزینه سه همتی نیاز دارد.

او درباره پیگیری‌های محیط‌زیست افزود: رئیس سازمان محیط‌زیست این مسائل را به‌طور رسمی در هیأت دولت مطرح کرده و جلسات مداوم برگزار می‌شود. هفته آینده نیز با حضور معاون راهبردی ریاست‌جمهوری جلسه مهمی درباره همین موضوع تشکیل خواهد شد.

لاهیجان‌زاده در پایان گفت: در جلسه آتی با معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری باید یک مصوبه مؤکد برای اجرای فوری پروژه انتقال آب و احداث ایستگاه پمپاژ صادر شود.