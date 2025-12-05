متین قادرپور کونگ فو کار بوکانی به همراه تیم انجمن کونگ فو آزاد ایران به مسابقات جهانی اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: متین قادرپور ورزشکار و قهرمان بوکانی به همراه تیم ملی انجمن کونگ فو آزاد ایران (با موافقت شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان) به ششمین دوره مسابقات جهانی ALPAGUT اعزام شد.

احمد نصرالهی افزود: این دوره از رقابت‌ها آذرماه جاری به میزبانی کشور ترکیه و در شهر بورسا برگزار می‌شود.

به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان متین قادرپور ۱ مدال طلا و ۱ مدال نقره مسابقات جهانی ALPAGUT در سال ۲۰۲۳ را در کارنامه خود دارد.