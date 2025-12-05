استاندار مازندران در سفر به نکا اعلام کرد: با همکاری رئیس کل دادگستری و فرماندار، راه دسترسی به دریای این شهرستان حداکثر تا دو هفته دیگر بازگشایی و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در سفر به شهرستان نکا، وعده بازگشایی راه دسترسی به دریا را به مردم این منطقه داد و گفت: این مسیر تا دو هفته آینده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

مهدی یونسی‌رستمی عصر پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی نکا، با اشاره به پیگیری‌های انجام شده گفت: با همکاری رئیس کل دادگستری مازندران و فرماندار نکا، راه ورودی به دریای این شهرستان به زودی بازگشایی می‌شود تا مردم از مواهب طبیعی این منطقه بهره‌مند شوند.

استاندار مازندران در این سفر نیم‌روزه و همراه با مهدی داودی فرماندار نکا، از چند پروژه کلیدی بازدید کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

احداث تصفیه‌خانه فاضلاب هزار مترمکعبی مسکن مهر شهید سلیمانی

پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی

طرح تأمین آب اضطراری شهرستان

پل سیلو غواص

فاز دوم بیمارستان امام حسین(ع)

مدرسه در دست احداث فارابی

یونسی‌رستمی پس از این بازدیدها، با بیان اینکه این طرح‌ها پیشرفت مطلوبی دارند اما وضعیت کنونی رضایت‌بخش نیست، بر ضرورت تزریق اعتبارات بیشتر و انجام کار کارشناسی تخصصی‌تر به ویژه در پروژه‌های حوزه آبفا و پل سیلو تأکید کرد.

وی در ادامه خط‌زمانی مشخصی ارائه داد و گفت: تلاش داریم با توجه به پیشرفت پروژه‌ها، این طرح‌ها تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ افتتاح شود.

سفر استاندار به نکا با هدف رصد میدانی، رفع موانع و شتاب‌بخشی به پروژه‌های توسعه‌ای این شهرستان انجام شد و نوید مهم آن، پایان محرومیت تاریخی نکا از دسترسی آسان به دریا بود.