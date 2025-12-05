پخش زنده
امروز: -
استاندار مازندران در سفر به نکا اعلام کرد: با همکاری رئیس کل دادگستری و فرماندار، راه دسترسی به دریای این شهرستان حداکثر تا دو هفته دیگر بازگشایی و در اختیار مردم قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در سفر به شهرستان نکا، وعده بازگشایی راه دسترسی به دریا را به مردم این منطقه داد و گفت: این مسیر تا دو هفته آینده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
مهدی یونسیرستمی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی نکا، با اشاره به پیگیریهای انجام شده گفت: با همکاری رئیس کل دادگستری مازندران و فرماندار نکا، راه ورودی به دریای این شهرستان به زودی بازگشایی میشود تا مردم از مواهب طبیعی این منطقه بهرهمند شوند.
استاندار مازندران در این سفر نیمروزه و همراه با مهدی داودی فرماندار نکا، از چند پروژه کلیدی بازدید کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
یونسیرستمی پس از این بازدیدها، با بیان اینکه این طرحها پیشرفت مطلوبی دارند اما وضعیت کنونی رضایتبخش نیست، بر ضرورت تزریق اعتبارات بیشتر و انجام کار کارشناسی تخصصیتر به ویژه در پروژههای حوزه آبفا و پل سیلو تأکید کرد.
وی در ادامه خطزمانی مشخصی ارائه داد و گفت: تلاش داریم با توجه به پیشرفت پروژهها، این طرحها تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ افتتاح شود.
سفر استاندار به نکا با هدف رصد میدانی، رفع موانع و شتاببخشی به پروژههای توسعهای این شهرستان انجام شد و نوید مهم آن، پایان محرومیت تاریخی نکا از دسترسی آسان به دریا بود.