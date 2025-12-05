خانه کشتی شهر طرقبه امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس فدراسیون کشتی ضمن ارائه گزارشی از روند ساخت و تجهیز این مجموعه ورزشی، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان طرقبه‌شاندیز، به‌ویژه در رشته‌های پرمخاطب همچون کشتی تأکید کرد و گفت: خانه کشتی طرقبه با هدف پرورش استعداد‌های قهرمانی، ارتقای سطح تمرین ها و فراهم‌سازی فضای استاندارد برای ورزشکاران راه‌اندازی شده است و افتتاح آن گامی مهم در رشد ورزش این منطقه به شمار می‌رود.

علیرضا دبیر این طرح را نمونه‌ای از توجه دولت و مجلس به توسعه ورزش قهرمانی و همگانی دانست و بر حمایت از زیرساخت‌های شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: ساخت این سالن کشتی با کمک های مردمی بوده است و در کشور بیش از ۵۰۰ سالن کشتی به همت مردم و دولت فعالیت دارند.

سالن کشتی شهید سنجرانی با کاربری جدید و تجهیز ویژه برای رشته کشتی با ۶ تشک کشتی مجهز شده است و به عنوان گام موثر در ارتقا زیرساخت‌های کشتی در مشهد و منطقه به شمار می‌رود.