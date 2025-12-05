به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیر جهاد کشاورزی عنبراباد گفت برداشت محصول مرکبات در سطح شهرستان عنبرآبادتا پایان اسفندماه ادامه دارد که این شهرستان با تولید حدود ۲۰۰ هزار تن مرکبات در استان کرمان مقام اول را دارد.

ابوالحسن پیرنیا افزود: ۱۳ هزار هکتار از باغات شهرستان به کاشت محصول مرکبات اختصاص دارد که از این میزان، ۱۱ هزار هکتار مثمر است.

پیرنیا ارقام مرکبات را در عنبرآباد متنوع اعلام کرد که بیش از ۲۰ رقم در منطقه تولید می‌شود و اظهار کرد: ارقام مرکبات شامل انواع لیموترش، لیمو شیرین، پرتقال محلی، والنسیا، انواع نارنگی و گریپ فروت است

مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد زمان برداشت مرکبات را از شهریورماه تا اسفندماه عنوان کرد و گفت: کار برداشت محصول از شهریورماه با ارقام زودرس آغاز شده و با برداشت ارقام دیررس شامل والنسیا و انواع گریپ فروت تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت.