نحوه فعالیت کارخانه قند پیرانشهر، وضعیت منابع انتشار و میزان رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی در بخش‌های مختلف پایش و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پیرانشهر گفت: در پی انتشار خبری مبنی بر آلودگی هوای ناشی از فعالیت کارخانه قند، این اداره بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار داد و نسبت به بازرسی میدانی از واحد مذکور اقدام شد.

طه ایزان افزود: در جریان این بازدید تخصصی، نحوه فعالیت کارخانه، وضعیت منابع انتشار و میزان رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی در بخش‌های مختلف پایش و بررسی شد و نکات و تذکرات لازم درخصوص رعایت الزامات قانونی به مسئولان واحد تولیدی ارائه گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست پیرانشهر تأکید کرد: این اداره در راستای انجام وظایف قانونی خود، تمامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی را که دارای منابع انتشار آلاینده هوا، پساب یا آلودگی صوتی هستند، به‌صورت مستمر پایش می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.