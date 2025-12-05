به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسابقات ووشو انتخابی تیم ملی دختران در شهر تبریز برگزار شد و ورزشکاران اصفهانی با کسب ۵ نشان طلا و ۱نقره و ۱برنز جام قهرمانی را از آن خود کردند.

ثناچک تالو کار با کسب ۳ طلا، فاطمه محمدی تالوکار با کسب ۱ نشان طلا و ۱ نشان برنز، المیرا هدایتی تالو کار با کسب یک نشان نقره و غزل گرجی ساندا کار وزن زیر ۵۶ کیلوگرم با کسب نشان طلا در جایگاه قهرمانی این مسابقات ایستادند.

در این دوره از مسابقات تیم اصفهان رتبه اول، تهران رتبه دوم را کسب کرد و آذربایجان شرقی بعنوان تیم سوم بر روی سکو ایستاد.