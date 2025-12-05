امروز تداوم فعالیت سامانه بارشی در غالب نقاط استان بویژه در سواحل و جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در مناطقی از استان بویژه سواحل و جزایر خلیج فارس و ارتفاعات، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تندباد لحظه‌ای گاهی تگرگ پیش بینی می‌شود. در مناطقی که شرایط بارشی مناسب نباشد وزش باد شدید، خیزش گردوخاک همراه با کاهش دید افقی و کاهش کیفیت وضع هوا دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطق دریایی استان وزش باد جنوب شرقی مورد انتظار است و با توجه به تمرکز بیشتر فعالیت سامانه بارشی در مناطق دریایی استان، در برخی ساعات رگبار نسبتا شدید باران، کاهش موقت دید افقی و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

وی گفت توصیه می‌شود:

۱- از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

۲- تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناور‌ها صورت بپذیرد.

حمزه نژاد افزود: سامانه بارشی تا ساعاتی از یکشنبه ۱۶ آذر ماه در مناطق دریایی استان فعالیت خواهد داشت.

وی گفت: به لحاظ دمایی بتدریج از شنبه دمای کمینه در استان روند کاهشی خواهد داشت.