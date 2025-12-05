پخش زنده
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از روند تولید مستند نمایشی دارت در صدا و سیمای استان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این بازدید، حجتالاسلام براتیزاده با قدردانی از اقدام صداوسیما در تولید برنامههایی با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی، بهویژه موضوع طلاق، گفت:
برای کاهش آسیبهای اجتماعی، نیاز جدی به آگاهیبخشی و فرهنگسازی داریم و بهترین زبان برای انتقال این پیامها، زبان هنر است. تولید چنین آثار نمایشی اقدامی ارزشمند و ضروری است.
مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به هدفگذاری رسانه استانی در توجه به موضوعات اجتماعی، افزود: تولید برنامههایی با مضامین گوناگون، از جمله پرداختن به اختلافات خانوادگی و کاهش آمار طلاق، در دستور کار ما قرار دارد.
به گفته رضا واعظی، این مستند در ده قسمت و هر قسمت به مدت ۳۰ دقیقه تولید میشود و روند ضبط آن همچنان ادامه دارد.
برنامه زمانبندی پخش این مستند نیز پس از پایان مراحل تولید، اطلاعرسانی خواهد شد.