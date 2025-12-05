آتش‌سوزی رخ‌داده در بخش جنوبی تالاب بین‌المللی کانی‌برازان کنترل و به‌طور کامل مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مهاباد گفت: با تلاش هماهنگ نیرو‌های یگان حفاظت محیط‌زیست، عوامل آتش‌نشانی، دهیاری روستای قم‌قلعه و فعالان محیط‌زیست، آتش‌سوزی رخ‌داده در بخش جنوبی تالاب بین‌المللی کانی‌برازان کنترل و به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: این آتش‌سوزی که حدود ۳۳۰۰ مترمربع از پوشش گیاهی منطقه را درگیر کرده بود، با اقدام سریع نیرو‌های عملیاتی و پیش از گسترش به بخش‌های حساس تالاب خاموش شد. تیم‌های یگان حفاظت نیز از دقایق ابتدایی حادثه، هم‌زمان با عملیات اطفا، برای جلوگیری از پیشروی حریق و تأمین ایمنی منطقه وارد عمل شدند.

فاروق سلیمانی افزود: با قدردانی از همکاری نهاد‌های همراه گفت: تداوم چنین آتش‌سوزی‌هایی می‌تواند تهدیدی جدی برای پوشش گیاهی، زیستگاه پرندگان مهاجر و ساختار اکولوژیکی تالاب باشد و از این‌رو مشارکت و آمادگی دستگاه‌ها و نیرو‌های محلی نقش مهمی در کاهش خسارات و مدیریت مخاطرات زیست‌محیطی دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به خشکی پوشش گیاهی در فصول مختلف سال، از شهروندان و بهره‌برداران درخواست می‌شود از روشن کردن آتش، سوزاندن علفزار‌ها و هرگونه فعالیتی که احتمال ایجاد حریق دارد خودداری کنند تا از بروز آتش‌سوزی‌های مشابه جلوگیری شود.