به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده پلیس راه استان از وقوع سانحه تصادف در جاده سرفاریاب خبر داد.

سرهنگ دانایار گفت: بامداد امروز بر اثر تصادف خودروی سواری پژو در جاده سرفاریاب به جوخانه متاسفانه یک نفر جان باخت و دو نفر نیز مصدم شدند.

دانایار علت این حادثه تصادف را واژگونی خودروی سواری پژو اعلام کرد و افزود: دو نفر مصدم این حادثه نیز توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان امام خمینی دهدشت منتقل شدند.

فرمانده پلیس راه استان وجود نقاط متعد حادثه خیز، باریکی جاده، وجود پیچهای خطرناک، شیب تند و پرتگاههای خطرناک را از جمله عوامل بروز حوادث تصادف در جاده منطقه سادات امامزاده علی به سرفاریاب عنوان کرد و گفت: با توجه به گردشگر پذیر بودن منطقه سادات در بخش سرفاریاب، مسافران زیادی از شهرستانهای کهگیلویه و چرام این مسیر را برای تردد انتخاب می کنند و غیر استاندارد بودن این مسیر باعث بروز تصادفات ناگوار می شود.