استاندار خراسان‌شمالی از توقف روند اجرای طرح نیروگاه خورشیدی شرکت آلومینای جاجرم انتقاد کرد و گفت: این طرح برخلاف تعهدات اعلام‌شده، پیشرفت محسوسی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری روز پنجشنبه در جریان بازدید از طرح‌های صنعتی جاجرم گفت: نیروگاه ۱۸۰ مگاواتی حرارتی در سفر رییس‌جمهور کلنگ‌زنی شد، اما تاکنون اقدام مثبت و مشخصی برای اجرای آن مشاهده نشده است.

وی با اشاره به تعهد توسعه انرژی خورشیدی برای این مجموعه، افزود: تعهد ۷۲ مگاوات انرژی خورشیدی مطرح بود که مقرر شد ۱۸ مگاوات آن تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد، اما با توجه به توقف فعالیت‌ها، تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

استاندار خراسان شمالی گفت: در بازدید میدانی مشخص شد که طرح عملا متوقف است و امکان بهره‌برداری از این بخش تا دهه فجر یا پایان سال وجود ندارد.

نوری با انتقاد از عملکرد پیمانکار طرح گفت: به نظر می‌رسد پیمانکار هیچ نگرانی درباره اجرای ضمانت‌نامه‌ها ندارد؛ در حالی که پیمانکار چنین طرح بزرگی باید دغدغه اجرای تعهدات داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه آلومینای جاجرم در صنعت کشور تاکید کرد: این مجموعه بزرگ صنعتی الزامات دولتی دارد و باید برنامه‌ریزی و تدابیر لازم برای اجرای کامل تعهدات خود به‌ویژه در حوزه تامین انرژی پاک را به‌کار گیرد.

آلومینای ایران در شهرستان جاجرم، تنها تولیدکننده پودر آلومینا در کشور است که این محصول به عنوان ماده اولیه چهار واحد تولیدی از جمله ایرالکو، المهدی، سالکو و نیز تولید شمش در جاجرم به مصرف می‌رسد.

مجتمع آلومینای ایران در شهرستان جاجرم در ۱۵۰ کیلومتری جنوب بجنورد و پنج کیلومتری شمال شهر جاجرم واقع بوده که در سال ۱۳۸۰ به بهره‌برداری رسیده است. این مجتمع صنعتی، قطب تولید پودر آلومینیوم در کشور است.