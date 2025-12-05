آغاز فعالیت «پرس تی وی عبری»، نه تنها نگاه رسانه‌های رژیم اسرائیل را به خود جلب کرده، بلکه موجی از تحلیل‌ها درباره اهداف ایران از ورود مستقیم به فضای خبری عبری زبان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اقدام، فراتر از یک گسترش رسانه‌ای، نشانه‌ای از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در نبرد روایت‌ها و تلاش برای تأثیرگذاری مستقیم بر افکار عمومی رژیم صهیونیستی است. رسانه‌های عبری با واکنش‌های متفاوت، این اقدام را زیر ذره بین قرار داده‌اند و بسیاری از کارشناسان آن را گامی در مقابله با محدودیت‌ها و سانسور خبری در سرزمین‌های اشغالی ارزیابی کرده‌اند.

راه اندازی این سرویس، که در نخستین مرحله تمرکز خود را بر شبکه‌های اجتماعی گذاشته، نشان می‌دهد ایران قصد دارد روایت‌های خود را بدون واسطه و با ارائه محتوای خبری، تحلیلی و چندرسانه‌ای مستقیم به مخاطبان عبری زبان منتقل کند. در این میان، واکنش کاربران عبری زبان در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان دهنده اعتراف ضمنی به بحران اعتماد رسانه‌ای داخلی و باز بودن مسیر برای رسانه‌های خارجی است. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تحلیل‌ها و واکنش‌های رسانه‌ها و همچنین کاربران عبری زبان نسبت به سرویس عبری پرس تی وی.

واکنش رسانه‌ها

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی به تصمیم ایران برای راه اندازی یک شبکه به زبان عبری واکنش نشان داده است. این کانال با دعوت از «رانی عمرانی»، موسس رادیو اسرائیل ران به تحلیل چرایی راه اندازی پرس تی وی عبری و اهداف آن پرداخت. در این برنامه، از پرس تی وی عبری به عنوان پاسخی به فعالیت‌های رسانه‌ای فارسی زبان اسرائیل یاد شد که با هدف پخش اخبار، برنامه‌های فرهنگی و سرگرمی ایجاد شده است. همچنین در این برنامه، به عملکرد رسانه‌ای ایران در خنثی سازی اقدامات رسانه‌ای رژیم صهیونیس j‌ی در جنگ ۱۲ روزه اشاره و عنوان شد که پرس تی وی عبری در راستای تداوم همین سیاست ایجاد شده است.

در فضای وب نیز آنا برسکی، روزنامه نگار حوزه سیاسی که در نشریات معتبری همچون جروزالم پست فعالیت دارد، در گزارشی که به زبان عبری در تارنمای والا (Walla) منتشر شده، به راه اندازی شبکه تلویزیونی عبری زبان توسط پرس تی وی ایران پرداخت. وی نوشت هدف این شبکه «پاسخ به تبلیغات اسرائیل و رسانه‌های وابسته به آن» است و آن را اقدامی استراتژیک در حوزه تبلیغات و نبرد رسانه‌ای توصیف کرد که مستقیماً مخاطب اسرائیلی را هدف قرار می‌دهد. برسکی افزود تأسیس شبکه‌ای به زبان عبری، اقدامی غیرمعمول است که فراتر از فعالیت‌های دیجیتال ایران در شبکه‌های اجتماعی عمل می‌کند و نشان دهنده تلاش تهران برای حضور مستقیم در عرصه اطلاع رسانی به مخاطبان اسرائیلی است.

تارنمای Bhol در گزارشی به قلم یانکی سابرب، تحلیلگر حوزه بین الملل نوشت هدف از راه اندازی پرس تی وی عبری، پاسخ به تبلیغات اسرائیل علیه ایران است. وی افزود: ایران با این شبکه می‌کوشد بر افکار عمومی اسرائیلی اثرگذار باشد و روایت‌های خود را تقویت کند. این گزارش با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صداوسیما تأکید می‌کند که ایران، در نبرد رسانه‌ای فعال است و از این طریق علاوه بر تقویت جایگاه و تصویر خود، در زمینه آگاهی بخشی نیز فعالیت می‌کند.

دیوید هاکوهن و یوسی ناختیگال، خبرنگاران تارنمای کیکار (Kikar) نیز نوشتند این شبکه با هدف مقابله با پروپاگاندای تل آویو راه اندازی شده و یک شبکه بین المللی خواهد بود که تحت مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. همچنین در این گزارش، راه اندازی پرس تی وی عبری به عنوان بخشی از استراتژی پیشرفته رسانه‌ای ایران برای تاثیرگذاری فراتر از مرز‌ها توصیف شده است.

روزنامه معاریو (Maariv) در واکنش به راه اندازی پرس تی وی عبری نوشت تصمیم ایران برای راه اندازی کانال عبری پرس تی وی، در پی تشدید رقابت رسانه‌ای میان ایران و اسرائیل به ویژه پس از آغاز جنگ غزه اتخاذ شده است. به گفته این رسانه، هدف از تاسیس این شبکه، ارائه و شکل‌دهی روایت جمهوری اسلامی ایران برای مخاطبان عبری‌زبان است.

آبراهام لندسبرگ، خبرنگار تارنمای کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی، اذعان کرد کانال عبری پرس تی وی بخشی از سیاست ایران برای تقویت تبلیغات رسانه‌ای و نهادینه کردن «مبارزه فعال علیه اسرائیل» است. به گفته وی، این شبکه بین المللی به عنوان ابزاری در «جنگ شناختی» تهران عمل می‌کند و محتوایی تولید می‌کند که پاسخ مناسبی به تبلیغات اسرائیل محسوب می‌شود. لندسبرگ افزود این تصمیم بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایران برای نهادینه کردن مبارزه با صهیونیسم در عرصه‌های رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی است.

اعتراف کاربران به بحران اعتماد رسانه‌ای

انتشار خبر راه اندازی شبکه عبری زبان معاونت برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بازتاب قابل توجهی در فضای مجازی اسرائیل داشته است. مرور نظرات کاربران نشان می‌دهد که اعتراف ضمنی به دو واقعیت مهم وجود دارد: نخست، بحران اعتماد و گسست جدی در رسانه‌های اسرائیلی و دوم، توان بالای ایران در ورود به جنگ روایت‌ها و تأثیرگذاری بر جامعه هدف.

برخی کاربران با اشاره به وضعیت رسانه‌های داخلی رژیم اسرائیل نوشتند: «سطح اعتماد عمومی به کانال‌های خبری اسرائیل بسیار پایین است» و برخی نیز با طعنه گفته‌اند: «برای مجریان کانال ۱۲ شغل جدید پیدا شد». این واکنش‌ها نشان می‌دهد اسرائیلی‌ها از شکاف عمیق میان رسانه‌ها و مردم آگاه‌اند و ایران از این ضعف موجود در اعتماد عمومی برای پیشبرد اهداف رسانه‌ای خود استفاده کرده است.

در برخی از نظرات آمده است که شبکه پرس تی وی عبری می‌تواند بر گروه‌های معترض و منتقد دولت اثر بگذارد. یک کاربر نوشته است: «فعالان ضد دولت در این شبکه کاملاً پذیرفته خواهند بود… ایرانی‌ها دقیقاً می‌دانند سراغ چه کسانی بروند.»

برخی دیگر اشاره کردند: «گویندگان عرب اسرائیلی خواهند بود» یا «این شبکه بسیاری را جذب خواهد کرد»، که نشان می‌دهد ایران با انتخاب نیرو‌های مناسب می‌تواند تأثیرگذاری شبکه را افزایش دهد.

واکنش‌های کاربران اسرائیلی نشان می‌دهد که این شبکه، حتی پیش از آغاز رسمی پخش، نوعی تأثیر روانی و رسانه‌ای ایجاد کرده به گونه‌ای که در همان مرحله اعلام تأسیس و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، خود را به عنوان یک بازیگر جدی در جنگ روایت‌ها مطرح کرده است.