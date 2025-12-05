پخش زنده
۱۸ جوان اصفهانی آماده حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، نمایندگان شایسته ورزش اصفهان همراه با کاروان فرزندان ایران سفیران پیروزی و با شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار» در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان در امارات حضور خواهند داشت.
۱۸ جوانان شایسته اصفهانی در رشتههای پارامچ اندازی، پارادوومیدانی، پاراشنا، پاراتنیس روی میز، پارا بدمینتون، گلبال همراه با ۵ مربی از دو هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان و نابینایان وکم بینایان در مسابقات جوانان دبی ۲۰۲۵ که از ۱۶ تا ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.