نمایندگان شایسته ورزش اصفهان همراه با کاروان فرزندان ایران سفیران پیروزی و با شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار» در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان در امارات حضور خواهند داشت.

۱۸ جوانان شایسته اصفهانی در رشته‌های پارامچ اندازی، پارادوومیدانی، پاراشنا، پاراتنیس روی میز، پارا بدمینتون، گلبال همراه با ۵ مربی از دو هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و نابینایان وکم بینایان در مسابقات جوانان دبی ۲۰۲۵ که از ۱۶ تا ۲۲ آذرماه برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.