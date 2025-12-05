به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) دراستان گفت: در این آیین از ۱۴ گروه شاخص فعال در حوزه محرومیت‌زدایی و توانمندسازی تقدیر شد.

محمود ابراهیمی افزود: این گروه‌ها در حوزه‌هایی مانند ساخت مسکن محرومان، ایجاد طرح‌های اشتغال‌زا، توزیع بسته‌های معیشتی، خدمات درمانی و فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی فعالیت کردند.

آیین نشان برکت، تلاشی برای دیده‌شدن انسان‌هایی است که کارهایشان ماندگار است؛ جهادگرانی که با اراده، ایمان و روحیه خدمت، مسیر رفع محرومیت را در دورترین نقاط استان ادامه می‌دهند.

به گفته وی نشان برکت یک رویداد نمادین نیست؛ بلکه حرکتی برای برجسته‌کردن روحیه جهادی و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی است.