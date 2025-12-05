پخش زنده
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت: ثبت نام قطعی کاروانهای حج تمتع از ۱۶ آذر از طریق سامانه «حج من» آغاز میشود و تا ۲۲ آذر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی کاظمی گفت: ثبت نام قطعی کاروانهای حج تمتع خراسان شمالی از روز یکشنبه ۱۶ آذر ساعت ۱۰ صبح و از طریق سامانه «حج من» به نشانی MY.HAJ.IR آغاز میشود.
وی افزود: افرادی که در ۱۰ روز اول پیش ثبت نام، وجه علیالحساب را واریز کردهاند، میتوانند برای ثبت نام قطعی به کاروانها مراجعه کنند.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: سایر افراد که پس از مدت ۱۰ روز ابتدایی پیش ثبت نام، واریز وجه انجام دادهاند، میتوانند از روز سهشنبه ۱۸ آذر از ساعت ۱۰ صبح نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی یادآور شد: متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۲ آذر فرصت دارند کاروان مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام قطعی کنند و در صورت وجود ظرفیت خالی، پذیرش اولویتهای بعدی به صورت روز شمار انجام خواهد شد.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی تأکید کرد: این مرحله از ثبت نام برای تسهیل در ساماندهی کاروانها و برنامهریزی دقیق سفر حجاج استان انجام میشود و متقاضیان باید با مراجعه به سامانه و رعایت زمانبندی اعلام شده، مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.