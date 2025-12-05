به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در آستانه روز بزرگداشت مقام زن و مادر در نشست کارآفرینان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی با همکاری کانون زنان کارآفرین استان برگزار شد، گفت: زنان در حوزه صنایع دستی،سهم و نقش بیشتری از مردان دارند.بانوان فعال در حوزه صنایع‌دستی هر کسب و کار و هنری را دارند، آن را مادرانه به سرانجام می‌رسانند و دلسوزی، محبت و مهربانی در کارشان به وضوح دیده می‌شود.

سمیه روانخواه افزود: زنان به جامعه روح و جان بخشیده‌اند و با بهره بردن از خصلیت‌های مادرانه هنر صنایع‌دستی را ارتقاء داده‌اند.

شبکه سازی برای حمایت بانوان از یکدیگر ضروری است

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی در این نشست گفت: بانوان توانمند و کارآفرین زیادی در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی فعالیت می‌کنند که نقش تاثیرگذار و محوری در این حوزه‌ها دارند.

فاطمه حامد ابریشم تاب بر اهمیت شبکه‌سازی برای حمایت بانوان از یکدیگر تاکید کرد و گفت: ما در کنار شما خواهیم بود تا شبکه‌سازی را تکمیل کنید و در مسیر رشد و ارتقا گام بردارید.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی از تلاش‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و کانون زنان اتاق بازرگانی استان قدردانی کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی می‌تواند به پیشرفت بانوان کارآفرین کمک کند در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری هم فرصت‌های خوبی برای کارآفرینی و اشتغال وجود دارد.

کسب و کارهای خانگی در حفظ دانش بومی و میراث ناملموس موثر است

هم‌چنین در این جلسه رئیس کانون زنان کارآفرین اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه به نقش بی‌بدیل زنان ذر حوزه گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: بانوان در حفظ دانش بومی و میراث ناملموس، خلق تجربه گردشگری و فرهنگی و پایداری اقتصادی از طریق کسب و کار‌های خانگی و خرد نقش دارند و این سه اساس اقتصاد خلاق و یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد اقتصاد است.

آذر کیانی نژاد افزود: تکیه بر روش‌های قدیمی، نبود برند و روایت و ترس از توسعه سه مانع رشد زنان است، اما این موانع ساختاری نیستند بلکه رفتاری‌اند و بانوان با تلاش می‌توانند از این موانع عبور کنند.

وی گفت: استانداری سازی، اتصال به بازار‌های واقعی و روایت‌سازی برند سه اقدام کوچک است که نتایج بزرگ دارد.