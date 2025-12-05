پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت و تشییع پیکر میرهاشم میری، شاعر و پژوهشگر همدانی، در محوطه روبروی مجتمع فرهنگی شهید آوینی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، میرهاشم میری از پژوهشگران، ادیبان و شاعران به نام نسل اول انقلاب اسلامی در همدان و معاصر با سیدحسن حسینی، سلمان هراتی و قیصر امین پور بود و اهل ادب و شعر، او را بیشتر با رباعیاتش میشناسند.
علاوه بر سرایش رباعی و تسلط بر تاریخ ادبیات فارسی و همدان شناسی، شناخت و علاقه مرحوم میری نسبت به حافظ، او را به یکی از مفسران و شارحان زبده دیوان حافظ تبدیل کرده بود.
مرحوم میری، بامداد دیروز به علت عارضه مغزی در یکی از بیمارستانهای همدان درگذشت.
پیکر مرحوم میرهاشم میری، پس از تشییع بر روی دوش فرهنگ و ادب دوستان همدانی در قطعه هنرمندان باغ بهش همدان به خاک سپرده شد.
میرهاشم میری سال ۱۳۳۳ در همدان زاده شد، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذراند و در سال ۵۲ خورشیدی، همزمان با ورود به دانشسرای عالی تهران، به خدمت آموزشوپرورش همدان درآمد.مدتی با نام مستعار «معینالدین آل تقی» با مجلات رشد معلم، رشد نوجوان، رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی و فصلنامه فرهنگ همدان، همکاری میکرد. همکاری با صداوسیمای همدان، در تهیه و اجرای چندین برنامه فرهنگی، ویراستاری فصلنامه فرهنگ همدان و چندین کتاب دیگر از کارهای دیگر میر هاشم میری است.