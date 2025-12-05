پخش زنده
با سرمایه گذاری ۳/۶ همتی طرح زنجیره فرآوری سیلیس و تولید بطریهای شیشهای در باروق احداث میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با سرمایه گذاری ۳۶۱۶ میلیارد تومانی بخش خصوصی؛ طرح زنجیره فرآوری سیلیس و تولید بطریهای شیشهای در شهرستان باروق استان آذربایجان غربی احداث و عملیات اجرایی آن ۱۵ آذر ماه با حضور استاندار آغاز میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: این طرح در قالب سه فاز احداث میشود که در فاز اول؛ مواد معدنی سیلیس فرآوری و سالانه ۲۰۰ هزار تن سیلیس دانه بندی میشود و در فاز دوم؛ طرح کانه آرایی سیلیس اجرا می شود که در این فاز ۲۵۰هزار تن سیلیس از معادن منطقه کانه آراییخواهد شد.
خیرخواه در ادامه گفت: در نهایت واحد تولید بطریهای شیشهای که مواد اولیه آن سیلیس کانه آرایی شده است؛ احداث میشود و سالانه ۶۰ هزار تن شیشه بطری تولید و به بازار مصرف عرضه میگردد.
وی با اشاره به اشتغال زایی قابل توجه این طرح گفت: با اجرای این طرح برای ۵۷۸ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد میشود.