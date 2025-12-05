پخش زنده
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس: کمیته دائمی امور سیاسی و فلسطین مجمع مجالس کشورهای آسیایی میتواند سهم بسزایی در همگرایی دولتها و ملتها برای مقابله با ظلم و ستم صهیونیستها بر عهده داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در گفتوگو با خانه ملت درباره اهمیت میزبانی جمهوری اسلامی ایران از نشست کمیته دائمی امور سیاسی و فلسطین مجمع مجالس کشورهای آسیایی APA گفت: امروزه مشاهده میشود که دشمنان کشورمان درصدد منزوی کردن ایران در مجامع بین المللی هستند، بنابراین برگزاری این نشست در مشهد بیانگر شکست دسیسه یاد شده است.
وی با اشاره به اینکه امروزه مشاهده میشود که دشمنان از سازوکارهای بین المللی مانند شورای حکام و ... علیه کشورمان استفاده میکنند، افزود: با تکیه بر ظرفیت کشورهای عضو مجامع بین المللی مانند مجمع مجالس کشورهای آسیایی APA میتوان با چنین رویکردهایی مقابله کرد و اجازه نداد که اهداف شوم غرب مانند صدور قطعنامهها و ... محقق شود.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس ادامه داد: رژیم صهیونیستی با تکیه بر ظرفیت و حمایت رسانهای و سیاسی آمریکاییها و دیگر همپیمانانش اقدام به جنایت در سرزمینهای اشغالی خصوصا غزه میکند و هیچ مقابلهای با آن صورت نمیگیرد.
جوکار خاطرنشان کرد: کمیته دائمی امور سیاسی و فلسطین مجمع مجالس کشورهای آسیایی APA میتواند سهم بسزایی در ایجاد هم افزایی و همگرایی دولتها و ملتها برای مقابله با ظلم و ستم صهیونیستها بر عهده داشته باشد و نهادها و سازمانهای بین المللی مرتبط را وادار به موضع گیری و برخورد با جنایتکاران جنگی صهیون و همدستان آنها کند.
گفتنی است نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی، روز گذشته به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با حضور ۱۵ کشور آسیایی در مشهد برگزار شد.