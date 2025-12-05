پخش زنده
امروز: -
آزمون ورود به دانشگاه های افسری با شرکت یک هزار و ۴۳۲ داوطلب لرستانی در استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛امیر سرتیپ دوم بختیار کرمی نیا فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ استان لرستان گفت:همزمان با سراسر کشور ،یکهزار و ۴۳۲ داوطلب در رشته های ریاضی علوم تجربی ،انسانی و معارف اسلامی در آزمون ورودی دانشگاه افسری در استان لرستان با هم به رقابت پرداختند.
داوطلبانی که در این امتحان موفق به کسب نمره قبولی میشوند، در مراحل بعدی پذیرش و استخدام شامل پایش سلامت، مصاحبهها و تحقیقات لازم قرار خواهند گرفت.