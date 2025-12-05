به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس جهاد کشاورزی اشنویه گفت: یک کودک پنج ساله هنگام حضور در یکی از سردخانه‌های این شهرستان دچار حادثه شد و برای دریافت خدمات درمانی به ارومیه منتقل شد.

عبدالخالق جوانمردی اظهار کرد: بر اثر غفلت والدین این کودک که در واحد سورتینگ مشغول به کار بودند، این کودک دچار سانحه شد.

وی بیان کرد: این حادثه منجر به قطع دست کودک از ناحیه کتف شد و وضعیت وی تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد.

رییس جهاد کشاورزی اشنویه گفت: محیط‌های کاری مانند سردخانه‌ها و مراکز سورتینگ سیب، به دلیل وجود دستگاه‌های سنگین و پرخطر، برای حضور کودکان مناسب نیست و خانواده‌ها باید از آوردن کودکان به محل کار خودداری کنند.

جوانمردی همچنین از کارفرمایان خواست که نظارت بیشتری بر رعایت استاندارد‌های ایمنی داشته باشند و تجهیزات حفاظتی لازم را برای کارگران فراهم کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.