پژوهشگران در اروپا می‌گویند: صد‌ها هزار محل بی ضابطه دفن زباله‌های خانگی، صنعتی، شیمیایی و بیمارستانی در انگلیس و دیگر کشور‌های اروپایی، به علت احتمال راه یافتن مواد سمی و خطرناک به منابع آبی، مدت هاست زنگ خطر بروز فاجعه بزرگ زیست محیطی را در قاره سبز به صدا درآورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پژوهشگران در اروپا می‌گویند، صد‌ها هزار محل بی ضابطه دفن زباله‌های خانگی، صنعتی، شیمیایی و بیمارستانی در انگلیس و دیگر کشور‌های اروپایی، به علت احتمال راه یافتن مواد سمی و خطرناک به منابع آبی، به ویژه با تغییرات اقلیمی و سیلاب‌ها مدت هاست زنگ خطر بروز فاجعه بزرگ زیست محیطی را در قاره سبز به صدا درآورده است.

آمار دقیقی از میزان تولید زباله در انگلیس و دیگر کشور‌های قاره اروپا در دسترس نیست، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد هر فرد در اروپا سالانه حدود چهارصد تا پانصد کیلوگرم زباله خانگی تولید می‌کند. این زباله‌ها به همراه زباله‌های صنعتی و سمی و بیمارستانی هشدار فاجعه انتقال مواد سمی به آب آشامیدنی و محیط زیست را با جاری شدن سیلاب‌ها در پی داشته است. فاجعه‌ای که یک پدر در انگلیس پشت سر گذاشت و مسیر زندگی او و خانواده اش را برای همیشه تغییر داده است.

کی کبانگبولا در مصاحبه با ما می‌گوید:" من پدری داغدارم که در سوگ پسر ۷ ساله‌ام، ماتم زده‌ام. در جریان سیل فوریه سال ۲۰۱۴، زباله‌هایی که در نزدیکی محل زندگی ما دفن شده بود، به همراه سیلاب وارد منزلمان شد و گاز سیانید هدروژن که سمی است، پسرم را کشت و مرا از کمر به پایین فلج کرد. با این که وکلای حقوقی دولت بریتانیا، سازمان محیط زیست و شهرداری، علیه ما اقدام می‌کنند، ما هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد تا حقیقت را برای پسرمان دریافت و عدالت را اجرا کنیم. "

به گفته دانشمندان، افزایش بسامد و بزرگی سیل‌ها که ناشی از تغییرات آب‌وهوایی است، خطر بیش تری برای شسته شدن مواد شیمیایی و زباله‌های سمی و انتقال آن به منابع آبی و محیط زیست ایجاد کرده و دفن غیر قانونی زباله‌ها هم بر عمق فاجعه افزوده است.

اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات‌ها در انگلیس هنگام بازدید از یک مرکز انباشت غیر قانونی زباله می‌گوید: " میزان آسیب این زباله‌ها به محیط زیست و رود همجوار، شگفت اور است. نکته عجیب این است که سازمان محیط زیست می‌گوید ما ابتدا باید افرادی را که زباله‌ها را به صورت غیرقانونی دفن کرده‌اند پیدا و جریمه کنیم و سپس برای این زباله ها، چاره اندیشی کنیم. این سازمان باید هم اکنون دست به کار شود. "

کارشناسان محیط زیست می‌گویند: زباله‌های فراوانی را در یکی از بنادر انگلیس شناسایی کرده‌اند که همچون سرنگ، کیسه‌های خون و دیگر اقلام خطرناک بیمارستانی، خطری جدی برای محیط زیست به ویژه آب‌های زیر زمینی و سطحی محسوب می‌شوند.

داده‌ها پراکنده و خطر‌ها پنهانند، بر اساس تخمین کارشناسان محیط زیست حدود پانصد هزار محل دفن زباله از جمله زباله‌های دارای مواد شیمیایی و سمی خطرناک در قاره سبز وجود دارد که شمار زیادی از آنها شناسایی نشده‌اند و تهدیدی جدی برای محیط زیست و منابع آبی در قاره اروپا محسوب می‌شوند.