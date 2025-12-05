پخش زنده
شبکه نمایش همزمان با برگزاری هفته استان گلستان در رویداد ملی «ایران جان»، از ۱۵ تا ۲۱ آذر، مجموعهای از فیلمهای مرتبط با فرهنگ، حالوهوا و هنرمندان این خطه شمالی را پخش می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش در راستای همراهی با رویداد ملی «ایران جان» که این هفته به استان گلستان اختصاص دارد، طی هفت شب پیاپی هفت فیلم سینمایی با محوریت مضامین بومی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه ساعت ۱۱ پخش خواهد کرد.
بر این اساس، شنبه ۱۵ آذر فیلم «دختری به نام شایلی» به کارگردانی افشین سنگ چاپ، نخستین اثر از این بسته ویژه خواهد بود. یکشنبه ۱۶ آذر، فیلم «روزهای پاییزی» به کارگردانی سید سعید سعیدی، را پخش می کند.
دوشنبه ۱۷ آذر، فیلم «سکوت سحرا» به کارگردانی ماندانا اویسی پخش خواهد شد و سهشنبه ۱۸ آذر، نوبت به نمایش فیلم «یل فام» به کارگردانی هژار نورانی میرسد. چهارشنبه ۱۹ آذر نیز فیلم «حکم مادری» به کارگردانی سیامک صرافت پخش می شود.
پنجشنبه ۲۰ آذر، هم فیلم «گلی جان» به کارگردانی مجید وحیدیان، و جمعه ۲۱ آذر، فیلم «مینیبوس» به کارگردانی سید محسن میرحسینی، پخش می شود.