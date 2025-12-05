پخش زنده
۴۲۰ تُن برنج هندی و روغن خوراکی برای تعادل بازار در خراسانجنوبی تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: برای تعادلبخشی و تنظیم بازار، مجوز توزیع ۲۲۰ تُن برنج هندی از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خراسان جنوبی اخذ شده که در چند روز آینده برای مصرف خانوار عرضه خواهد شد.
حسینی نسب افزود: در سه ماه اخیر نیز ۳۷۴ تُن برنج برای تأمین نیاز مردم و آرامسازی بازار در استان توزیع شده است.
وی همچنین از ورود بیش از ۲۰۰ تُن روغن خوراکی از هفته آینده به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده و مساعدت شرکت بازرگانی دولتی ایران، بیش از ۲۰۰ تُن روغن خوراکی نیز از هفته آینده وارد انبارهای استان خواهد شد و این اقدام نقش مهمی در تقویت ذخایر و پشتیبانی از بازار خواهد داشت.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان افزود: این ادارهکل با جدیت در مسیر تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی از معیشت مردم و مدیریت بازار گام برمیدارد و برنامههای تنظیم بازار همچنان ادامه خواهد داشت.