در مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد تهران، ۳۴ طرح مرمتی شامل مرمت ۹۵ اثر نقاشی و ۱۱ طرح عمرانی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد تهران در تشریح این فعالیت‌های مرمتی و عمرانی به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که در موزه‌های ظروف سلطنتی، استاد فرشچیان، میرعماد، اتوموبیل‌های تاریخی، اسناد و آلبوم، موزه قرآن، کاخ موزه سبز، سلاح‌های درباری و پوشاک انجام شده اشاره کرد و افزود: هرکدام از این موزه‌ها دچار مشکلاتی در زیرساخت، دیواره‌ها و یا سقفهایشان که به دلیل مجاورت مجموعه با رودخانه ایجاد شده بود و در یک سال گذشته سعی کردیم با شناسایی این آسیبها، آنها را برطرف کنیم.

محسن میر همچنین به تلاش برای ثبت ملی مجموعه نقاشی‌های قاجاری موسوم به "مجموعه ایمَری" اشاره کرد که شامل ۶۰ اثر نقاشی نفیس است و هم اکنون در موزه هنر‌های زیبا مجموعه سعدآباد نگهداری می‌شود و پس از مرمت، برای ثبت در فهرست ملی انتخاب شده‌اند.

بهسازی فضا‌های بازدید عمومی مجموعه سعد آباد و ادامه مرمت و طبقه بندی اسناد این مجموعه از دیگر فهالیت‌هایی است که برخی پایان یافته و برخی در حال انجام است.

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعد آباد ۱۴ موزه تخصصی و موضوعی دارد و به علت فضای طبیعی و جنگلی یکی از پربازدیدترین جاذبه‌های گردشگری تهران است. در نوروز تعداد بازدید‌های روزانه این مجموعه گاهی به بالای ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد.