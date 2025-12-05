نویسنده کتاب «عطر فلفل» گفت: این کتاب یادداشت‌هایی باورنکردنی از سفر من به پاکستان است و من سعی کردم ترکیبی از مشاهدات عینی، گفت‌و‌گو با مردم محلی و کاوشی عمیق در فرهنگ غنی پاکستان را به تصویر بکشم.

محمدعلی جعفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب «عطرفلفل» سفر به کشوری است که رفتن به آنجا برایم دلهره آور بوده اما دل به جاده ها زدم و به این کشور سفر کردم و حالا در این کتاب از طعم تند غذاها و هنر خیره‌کننده در تزئین ماشین‌هایشان نوشته ام.

نویسنده کتاب عطر فلفل گفت: اما این کتاب ، تنها به این موارد خلاصه نشده در طول سفر من با زائران پاکستانی که راهی سفر اربعین بودند روبرو شدم و این کتاب هم خرده روایت هایی از این زائران است.

وی افزود: شهر کویت در پاکستان ، مسیری برای حرکت به مرز ایران است که زائران پاکستانی از آن راهی زیارت اربعین می شوند با استقرار در این شهر با زوار گفت و گو کردم و خاطرات و تجربیات آن ها را به تصویر کشیده ام.

آقای جعفری گفت: می توان نام دیگر کتاب «عطر فلفل» را سفرنامه اربعینی دانست زیرا این کتاب ، ماجرا های عجیبی از زوار پاکستانی است که از سراسر کشور برای پیوستن به کاروان اربعین در شهر کویت گرد هم می‌آمدند، ماجراهای روزهای انتظار و حرکت آن‌ها تا مرز ایران که همگی از زبان خودشان در این کتاب روایت می شود.

نویسنده کتاب عطر فلفل افزود: فرهنگ و هنر پاکستان دو جنبه کلیدی مردم پاکستان در این کتاب برجسته شده مثلا ذائقه غذایی آن ها که علاقه به مصرف غذاهای تند دارند و این دلیل نام گذاری کتاب به «عطر فلفل» بوده است.

وی گفت: یکی دیگر از آداب فرهنگی در پاکستان که توضیح فصلی درباره آن داده ام زمان طولانی است که پاکستانی ها صرف تزئین ماشین هایشان می کنند به طوری که در گفت و گویی که با آن ها داشتم گفته اند ماشین ها حکم خانه دوم را برای ما دارد و من تصویر روی کتاب را بر اساس همین گفته انتخاب کرده ام.

آقای جعفری در پایان افزود: کتاب «عطر فلفل» روایت دیدار با بزرگان شیعه پاکستان را نیز روایت می‌کند.

کتاب عطر فلفل کاری از انتشارات سوره مهر است که ماه گذشته رونمایی و منتشر شده است.