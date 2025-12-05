نماینده مردم غرب استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله گفت: با وجود مصوبات متعدد، پیگیری‌های مستمر و وعده‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی، هیچ اقدام عملی و مؤثری در این حوزه انجام نشده و شرایط خلیج به مرحله بحرانی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ایری با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۹ «ستاد ملی احیای تالاب میانکاله و خلیج گرگان» گفت: طبق مصوبه، سه کانال باید لایروبی می‌شد. تنها کاری که انجام شد لایروبی کانال آشوراده توسط سازمان بنادر بود و هیچ‌یک از دستگاه‌های دیگر وظایف خود را اجرا نکردند. عملیات لایروبی عملاً متوقف شده و نتیجه آن خشکی گسترده خلیج گرگان است.

او با بیان اینکه ۳۵ درصد عقب‌نشینی و خشکی در خلیج رخ داده افزود: از ۴۰۰کیلومتر مربع پهنه رسمی خلیج، ۱۴۰ کیلومتر مربع آن خشک شده است. این یک واقعیت تلخ است.

به گفته ایری، در جلسه نمایندگان گلستان با رئیس مجلس و وزرای مرتبط قرار بر اختصاص هزار میلیارد تومان برای احیای خلیج و درج آن در بودجه ۱۴۰۵ شد، اما هیچ بازخوردی نداشتیم و در عمل اتفاقی رخ نداده است. حتی برای سفر رئیس‌جمهور هم درخواست کردیم که موضوع احیای خلیج در مصوبات سفر قرار گیرد، اما عملی نشد.

نماینده گلستان با اشاره به ۱۶ اقدام تعیین‌شده برای احیاء گفت: اگر همه اقدامات کنار هم اجرا می‌شد، نتایج خوبی به‌دست می‌آمد. اما محیط زیست مدیریت واحد ایجاد نکرد تا به وزارت نیرو، وزارت راه و دیگر دستگاه‌ها حکم اجرایی بدهد.

ایری گفت: انتقال آب نکارود به خلیج گرگان همچنان معطل مانده است، آب خروجی نیروگاه نکا می‌تواند به‌جای ورود مستقیم به دریا، به خلیج منتقل شود، اما این کار انجام نمی‌شود.

او افزود: پروژه‌های مرتبط با فاضلاب و استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای جذب سرمایه‌گذار مغفول مانده است و احداث سد‌های بالادست مانعی جدی برای ورود آب شیرین به خلیج و تالاب ایجاد کرده است.

به گفته ایری بار‌ها درخواست کردیم محدوده خلیج گرگان و تالاب میانکاله به‌طور رسمی اعلام شود، اما هیچ دستگاهی پاسخ نداده است. تالاب میانکاله و خلیج گرگان دو تعریف متفاوت دارند و باید مرزبندی دقیق آنها مشخص شود.

ایری خطاب به مسئولان تأکید کرد: استاندار گلستان می‌گوید احیای خلیج گرگان اولویت اول استان است، پس چرا در سطح ملی بی‌تفاوتی وجود دارد؟ وقتی بودجه نباشد، کاری پیش نمی‌رود؛ اما تأمین اعتبارات وظیفه دولت و محیط زیست است.