پخش زنده
امروز: -
ایران و پاکستان با تاکید دوباره بر نقش کریدور ریلی اسلامآباد–تهران–استانبول (ITI)، احیای این مسیر باری را گامی تعیین کننده برای ارتقای مبادلات تجاری و اتصال منطقهای دانستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت راه آهن پاکستان با صدور بیانیهای اعلام کرد: این موضع مشترک در دیدار «رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با «حنیف عباسی» وزیر فدرال راهآهن در اسلام آباد مطرح شده و مورد تایید طرفین قرار گرفته است.
دو طرف توافق کردند: راه اندازی قطار باری اکو در مسیر اسلامآباد-تهران-استانبول موسوم به خط ریلی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) آی -تی -آی تا آخر سال جاری میلادی صورت گیرد. طرفین اعلام کردند: ازسرگیری قطار باری ITI نهتنها راهی برای کاهش هزینههای حمل و نقل و سرعت بخشیدن به جابهجایی کالا است، بلکه بهعنوان یک محور جدید اقتصادی، میتواند حلقههای تجارت ایران، پاکستان و سپس ترکیه را بههم پیوند دهد.
در ادامه وزیر راه آهن پاکستان خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایران و پاکستان در حوزه ریلی برای افزایش حجم تجارت دوجانبه و همچنین توسعه ارتباطات منطقهای شد. منابع پاکستانی با اعلام احیای قطار «اسلامآباد–تهران–استانبول» گزارش دادهاند که بخش مهمی از مشکلات فنی—از جمله اختلاف ارتفاع و استاندارد خطوط در مرز دو کشور با ارتقای تجهیزات و بهبود زیرساختها رفع شده و مسیر اکنون برای آغاز دوباره این کریدور آماده است.
کارشناسان حملونقل در پاکستان، احیای قطار باری «آی تی آی» را بازگشت یک «شریان تجاری استراتژیک» میدانند؛ مسیری که میتواند جایگزینی مقرون به صرفه برای مسیرهای دریایی باشد و نقشی پررنگ در تقویت پیوندهای اقتصادی ایران، پاکستان و ترکیه ایفا کند.