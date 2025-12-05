پخش زنده
امروز: -
با افتتاح سالن ورزشی شهید رئیسی مشهد، گامی مهم برای بهرهگیری از ظرفیتهای بزرگ استان در میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی برداشته شد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه (ع) که با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد،گفت: افتتاح این سالن ورزشی «نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای ورزشی کشور و خراسان رضوی» است.
زارعی افزود: فتتاح سالن شهید رئیسی تنها بهرهبرداری از یک سازه ورزشی نیست؛ بلکه گشایش افقی تازه برای ورزش مشهد و کشور است. شهری که از نظر استعداد، امکانات، ظرفیت میزبانی و پشتوانه فرهنگی، یکی از قطبهای ورزش ایران به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش مهم این زیرساخت در مسیر رشد ورزش استان افزود: این سالن با استانداردهای روز و ظرفیت میزبانی رقابتهای بزرگ، میتواند راه را برای برگزاری لیگهای معتبر، مسابقات ملی و حتی رویدادهای بینالمللی در خراسان رضوی هموار کند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان تأکید کرد:مشهد به واسطه امکانات شهری، اسکان، دسترسی و پیشینه ورزشی، توانایی تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم میزبانی کشور را دارد و افتتاح این سالن، یکی از قطعات اصلی پازل توسعه ورزش استان» است.
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه (ع)، با ابراز خرسندی از به ثمر رسیدن این طرح بزرگ ورزشی، افتتاح آن را نقطهای مهم در مسیر ارتقای زیرساختهای ورزش استان دانست.
مظفری در این مراسم گفت: خدا را شکر میکنیم که پس از مدتها انتظار، شاهد افتتاح این سالن ارزشمند هستیم؛ سالنی که ظرفیتهای مهم و متنوعی را برای ورزش خراسان رضوی فراهم میکند.
استاندار در ادامه با قدردانی از تمامی دستاندرکاران ساخت این پروژه افزود: باید از همه عزیزانی که در ساخت و تکمیل این سالن زحمت کشیدند تشکر کنم؛ بهویژه از مدیران و مسئولانی که در دولت قبل و در استانداری برای پیشبرد این طرح تلاش کردند تا پس از مدتی وقفه، سالن به مراحل پایانی و بهرهبرداری برسد.
مظفری با اشاره به توانمندیهای استان در حوزه ورزش و میزبانی گفت: خراسان رضوی دارای ظرفیتهای ویژهای در حوزه ورزش، زیرساختهای مناسب، مسیرهای دسترسی و امکانات موردنیاز برگزاری رویدادهای بزرگ است. این سالن، بخشی از همان توان بالقوهای است که اکنون به ثمر نشسته است.
مظفری همچنین بر ضرورت تقویت تیمهای لیگ برتری استان تأکید کرد و ادامه داد: امیدواریم در کنار توسعه زیرساختها، بتوانیم حضور و فعالیت تیمهای لیگ برتری این استان را در رشتههای مختلف پررنگتر کنیم و از این توان برای ارتقای جایگاه ورزش استان بهره ببریم.
او افزود: امیدوارم بتوانیم این ظرفیتها را برای جوانان استان بهصورت عملیاتی فعال کنیم تا شاهد شکوفایی بیشتر استعدادهای ورزشی خراسان رضوی باشیم.
ورزشگاه ۶ هزار و ۵۰۰ نفری شهید رئیسی مجموعه ثامن مشهد روز جمعه با حضور «محمد باقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی، «احمد دنیامالی»، وزیر ورزش و جوانان و برخی از مسوولان استانی افتتاح شد.
عملیات اجرایی این سالن از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و اکنون بعد از گذشت ۱۸ سال به بهرهبرداری رسیده است.
این مجموعه ورزشی یکی از طرحهای قدیمی و از اولویتهای مهم ورزش برای شهر مشهد به شمار میرود، زیرا که سالن شهید بهشتی پاسخگوی نیاز این کلانشهر نبود.
ورزشگاه ثامنالائمه در ۱۰ کیلومتری جاده مشهد شاندیز قرار دارد که ساخت آن از سال ۱۳۷۳ در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار آغاز شد و این ورزشگاه با دیدار ابومسلم و پرسپولیس در سال ۱۳۸۴ افتتاح شد.