

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون قضایی،منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری لرستان گفت:آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه با هدف خدمت پذیرفته شدگان در محاکم دادگاه صلح استان، با شرکت یکهزار و ۶۷۴ نفر مرد و یکهزار و ۳۹۲ داوطلب زن در بیش از ۱۰ حوزه در خرم آباد برگزار شد.





حمید رضا بوالحسنی با اشاره به اهمیت جذب نیروهای متعهد و متخصص برای ارتقای سطح خدمات قضایی و اداری استان افزود: قوه قضاییه در مسیر توسعه ی عدالت و خدمت‌رسانی به مردم، نیازمند نیروهای کارآمد و اخلاق‌مدار است و برگزاری همچنین آزمون‌هایی گامی مهم برای تحقق این هدف است.







