ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به دهلی نو سفر کرده، با نارندرا مودی نخست‌وزیر هند دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به دهلی نو سفر کرده، با نارندرا مودی نخست‌وزیر هند دیدار و گفتگو کرد.

سران روسیه و هند پیش از برگزاری این نشست رسمی ، در جلسه‌ای غیررسمی طیف وسیعی از مسائل مورد انتفاع دو طرف را مورد بحث قرار دادند.

روسیه و هند مذاکرات رسمی را با حضور نمایندگان دولت‌ها آغاز می‌کنند. پس از تبادل نظر‌های کوتاه شخصی بین پوتین و مودی، مذاکرات با پیوستن سایر مقامات به بحث‌ها ادامه خواهد یافت.