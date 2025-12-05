پخش زنده
امروز: -
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به دهلی نو سفر کرده، با نارندرا مودی نخستوزیر هند دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که به دهلی نو سفر کرده، با نارندرا مودی نخستوزیر هند دیدار و گفتگو کرد.
سران روسیه و هند پیش از برگزاری این نشست رسمی ، در جلسهای غیررسمی طیف وسیعی از مسائل مورد انتفاع دو طرف را مورد بحث قرار دادند.
روسیه و هند مذاکرات رسمی را با حضور نمایندگان دولتها آغاز میکنند. پس از تبادل نظرهای کوتاه شخصی بین پوتین و مودی، مذاکرات با پیوستن سایر مقامات به بحثها ادامه خواهد یافت.