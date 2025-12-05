همزمان با روز جهانی داوطلبان؛
اعزام کاروان سلامت و معیشتمحور هلالاحمر به روستاهای چرام
کاروان سلامت و معیشتمحور هلالاحمر به روستای کتل ویسعلی در شهرستان چرام اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان چرام گفت: به مناسبت روز جهانی داوطلبان و برای تحقق رسالت انساندوستانه جمعیت هلالاحمر، کاروان سلامت، معیشتمحور و فرهنگی این جمعیت به روستای محروم کتل ویسعلی در شهرستان چرام اعزام شد.
علمدار دستور در این برنامه مردم این روستا بصورت رایگان ویزیت و داروی رایگان دریافت کردند، افزود: این برنامه با تلاش داوطلبان نیکوکار و با هدف ارتقای سطح سلامت، امیدآفرینی و کاهش درد مردم محروم اجرا شد.
دستور با بیان اینکه بستههای حمایتی با همکاری موسسه خیریه آبشار عاطفهها شهرستان چرام تهیه شد، ادامه داد: برای حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، بستههای معیشتی، بهداشتی، حمایتی و همچنین ستهای دانشآموزی بین اهالی و دانشآموزان روستا نیز توزیع شد.
