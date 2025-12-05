پخش زنده
با امضای تفاهم نامه ای زیرساختهای ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیک در حوزه مدیریت شهری و سلامت تقویت می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف تقویت زیرساختهای ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیک در شهرستان خوی، اقدامات گستردهای در حوزه توسعه شبکه فیبر نوری انجام شده است.
بهمن اسماعیلزاده، مدیرکل مخابرات استان، گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری در سطح شهرستان اجرا شده و ظرفیت فعال شبکه از ۲ هزار تا به حدود ۴۹۰۰ تا افزایش یافته است. وی افزود که این عدد تا ماه آینده به ۸ هزار تا خواهد رسید و ظرفیت شبکه نیز از ۲۶ هزار مشترک فعال به ۷۶ هزار مشترک ارتقا یافته و پیشبینی میشود تا دو ماه آینده این رقم به ۱۱۵ هزار ظرفیت برسد.
اسماعیلزاده تاکید کرد : توسعه شبکه فیبر نوری، پایه و اساس ارائه خدمات الکترونیک در شهر خوی را تشکیل میدهد و زمینهای مناسب برای پیادهسازی دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات شهری و سلامت فراهم میکند. وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی متخصص در شهرستان افزود: با بهرهگیری از این شبکه، امکان ارائه خدمات دقیق، سریع و هوشمند به مردم فراهم خواهد شد.
همزمان با توسعه شبکه فیبر نوری، تفاهمنامه همکاری میان شهرداری خوی و دانشگاه علوم پزشکی برای بهرهبرداری از این زیرساخت و استفاده گستردهتر در ارائه خدمات شهری و سلامت به امضا رسید.
حسن نصراللهپور، شهردار خوی، در این باره گفت: شهرداری با استفاده از شبکه فیبر نوری میتواند خدمات شهری و سلامت را با سرعت و کیفیت بالاتر در اختیار مردم قرار دهد و با این همکاری، زمینه هوشمندسازی خدمات شهری نیز فراهم میشود.
دکتر حمیدرضا عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، نیز تاکید کرد: این تفاهمنامه، زیرساخت لازم برای هوشمندسازی شبکه سلامت روستایی را فراهم میکند و با بهرهگیری از فیبر نوری، مراکز درمانی به سامانههای سلامت الکترونیک سریعتر دسترسی پیدا کرده و کیفیت خدمات بهداشتی به مردم افزایش مییابد.
مدیرکل مخابرات استان در پایان یادآور شد که توسعه شبکه فیبر نوری نه تنها ظرفیت ارائه خدمات شهری و سلامت را ارتقا میدهد بلکه بستری مناسب برای تحقق طرحهای هوشمندسازی، کاهش زمان دسترسی و افزایش سرعت ارائه خدمات به شهروندان فراهم میکند.
با اجرای این طرح، شهرستان خوی به سمت بهرهگیری از فناوریهای نوین و خدمات دیجیتال حرکت میکند و شبکه فیبر نوری به عنوان محور اصلی ارائه خدمات هوشمند و الکترونیک در حوزههای شهری و سلامت نقشآفرینی خواهد کرد.