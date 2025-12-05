پخش زنده
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در دیدار مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: با وجود فشارهای اقتصادی، دولت توانسته نیازهای اساسی کشور را تامین و پرداخت حقوقها را بدون مشکل مدیریت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محسن نجفیخواه معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در دیدار با آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور، گزارشی از وضعیت اعتبارات، درآمدهای مالیاتی و پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر ارائه کرد و گفت: دولت تلاش کرده است شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه را مدیریت کند، با این حال بخشی از منابع پیشبینیشده، بهویژه در حوزه مالیات و واردات، با توجه به موانع موجود در تخصیص ارز و کاهش واردات محقق نشده است.
وی با اشاره به هزینه بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش از تحقق منابع افزود: با وجود هزینهکرد بخشی از اعتبارات از پیش از تامین منابع، میزان تحقق درآمدها حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد برآورد میشود و در صورت اجرای برخی مصوبات جدید مانند واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور وضعیت منابع دولت بهبود مییابد.
نجفیخواه تأکید کرد: با وجود فشارهای اقتصادی، دولت توانسته نیازهای اساسی کشور را تامین و پرداخت حقوقها را بدون مشکل مدیریت کند، اما بخشی از پروژههای عمرانی و سرمایهگذاریهای زیربنایی با چالشهایی مواجه شدهاند.
آیتالله علیرضا اعرافی هم در این دیدار، با تشریح ظرفیتهای علمی، آموزشی و بینالمللی حوزههای علمیه گفت: امروز بیش از صد هزار طلبه از ایران و صد کشور جهان در شبکهای متشکل از حدود سیصد هزار نفر در حال تحصیل و فعالیت هستند و این مجموعه، ظرفیت کمنظیری برای اثرگذاری علمی، فرهنگی و حتی اقتصادی در سطح ملی و جهانی دارد.
وی با اشاره به شکلگیری نهادهای آموزشی و پژوهشی گسترده در سالهای گذشته افزود: حوزه علمیه قم اکنون به یک مجموعه بینالمللی با بیش از دویست رشته و دهها مؤسسه و مرکز تخصصی تبدیل شده که نمونه آن در کشور وجود ندارد.
مدیر حوزههای علمیه با بیان اینکه تقویت همکاری میان دولت و حوزه میتواند به گسترش فعالیتهای علمی و فرهنگی کمک کند، خواستار توجه ویژه به طرحهای عمرانی، آموزشی و درمانی وابسته به حوزه شد و گفت: برخی پروژهها مانند بیمارستانها و مراکز آموزشی نیازمند تعیینتکلیف سرمایهگذاری و مشارکت دستگاهها هستند.
وی تأکید کرد: در صورت حمایت دولت و رفع موانع مالی، بسیاری از طرحهای نیمهتمام میتواند تا پایان سال یا ابتدای سال آینده به مرحله بهرهبرداری برسد.