رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ شهید مهدی ربانی همزمان با سراسر استان با حضورگردانهای بسیج بمدت دو روز در شهرستان پلدشت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: همزمان با سراسر استان رزمایش الی بیت المقدس ۱۶ شهید مهدی ربانی همزمان با سراسر استان با حضورگردانهای بسیج بمدت دو روز در این شهرستان برگزار شد.
سهر موسی عطاری خاطر نشان کرد تقویت انسجام نیروهای بسیجی، حفظ ثبات و امنیت داخلی و بالا بردن توان و اقتدار بسیج و تقویت روحیه آمادگی نیروهای بسیجی از اهداف برگزاری این رزمایش سراسری در این شهرستان مرزی بود
در جریان این رزمایش، رژه خودروی یگانهای مستقر، ستون کشی به اردوگاه و اجرای عملیات ترکیبی، بسیجیان توان هماهنگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند
فرماندهان حاضر در رزمایش تأکید کردند که این تمرینها علاوه بر تقویت روحیه جهادی، نقش مهمی در ارتقای امنیت پایدار و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی دارد.
حضور پرشور نیروهای بسیجی و مردمی در کنار یگانهای نظامی، جلوهای از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.
این رزمایش با هدف ارتقای توان دفاعی، افزایش آمادگی رزمی و نمایش اقتدار نیروهای مردمی و نظامی بمدت دو روز در شهرستان پلدشت برگزار شد.