به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول درمانگاه سرخون گفت: این مادر باردار با بالگرد به بیمارستان هاجر شهرکرد منتقل شد.

آرامی افزود: در شش ماه گذشته تاکنون ۶۴ بیمار و مصدوم از مناطق صعب العبور کوهستانی و دوردست با بالگرد اورژانس هوای به بیمارستان‌های استان منتقل شده است.

میانکوه از توابع سخت گذر سرخون شهرستان اردل در فاصله ۷۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.