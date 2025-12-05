پخش زنده
بالگرد اورژانس هوایی شهرکرد برای نجات جان مادر باردار در میانکوه به پرواز در آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول درمانگاه سرخون گفت: این مادر باردار با بالگرد به بیمارستان هاجر شهرکرد منتقل شد.
آرامی افزود: در شش ماه گذشته تاکنون ۶۴ بیمار و مصدوم از مناطق صعب العبور کوهستانی و دوردست با بالگرد اورژانس هوای به بیمارستانهای استان منتقل شده است.
میانکوه از توابع سخت گذر سرخون شهرستان اردل در فاصله ۷۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.