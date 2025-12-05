به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرسن ونگر مدیر ارشد فیفا در بخش توسعه و پیشرفت، از افزایش تعداد تیم‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶ دفاع کرد و گفت: جام جهانی با ۴۸ تیم، تصمیم درستی است. این تعداد هنوز کمتر از یک چهارم از ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا را شامل می‌شود.

او درباره نگرانی‌ها نسبت به شرایط میزبانی و آماده‌سازی زمین‌ها، افزود: ما کیفیت زمین‌های مسابقه را با دقت کنترل می‌کنیم؛ وضعیت چمن، شرایط آب‌وهوایی و محافظت از بازیکنان همگی زیر نظر گرفته می‌شود تا به بهترین شکل مدیریت شود.

مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در سالن جان اف کندی شهر واشنگتن در حالی برگزار می‌شود که مهدی محمدنبی نایب رئیس و مدیر تیم ملی، امیر قلعه نویی سرمربی و امید جمالی سرپرست بخش بین الملل به عنوان نمایندگان ایران در این مراسم حضور دارند. تیم ملی ایران در گلدان دوم قرعه کشی حضور دارد.