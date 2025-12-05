پخش زنده
آزمون ورودی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در اصفهان باحضور داوطلبانی از استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری در این آزمون شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری گفت: در این آزمون ۷۳۹ نفر از علاقهمندان به خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دفاع از آب و خاک این سرزمین پهناور در آزمون ورودی دانشگاههای افسری آجا حضور یافتند.
وی افزود: این داوطلبان در قالب ۲۲۵ نفر در رشته ریاضیفیزیک، ۲۱۸ نفر در علوم تجربی و ۲۹۶ نفر در رشته ادبیات و معارف برای ورود به مجموعه دانشگاههای افسری ارتش با یکدیگر رقابت میکنند.
کرمی هدف این آزمون را جذب جوانان متعهد و توانمند برای خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: مراحل گزینش علمی، عمومی و پزشکی پذیرفتهشدگان در مراحل بعدی انجام خواهد شد.