رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از فعالیت یک هزار و ۶۰۰ خودرو سنگین دربخش ماشین آلات بنیاد مسکن خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن در نشست با گروه ماشین آلات آذربایجانغربی گفت: در سالهای گذشته با احتساب خودروهای فرسوده حدود یک هزار و ۲۰۰ خودرو سنگین در ماشین آلات کشور وجود داشت که امسال با تدابیر مدیران به یک هزار و ۶۰۰ خودرو سنگین فعال رسیده است.
حجتالاسلام والمسلمین روحانینژاد اظهار کرد: تمامی ماشین آلات سنگین باید حداقل سن ۱۰ سال داشته باشند که متاسفانه در برخی استانها شاهد عمر حدود ۱۵ ساله هستیم لذا باید در بهروزرسانی آن کوشا بود.
وی با بیان اینکه تعاملمیان گروه ماشین آلات استانها تخصصیتر باشد افزود: بازسازی وتعمیرخودروهای سنگین باید به صورت تخصصی وبرنامه ریزی پیش بینی شود و درصدد بهروزرسانی ناوگان فرسوده بود.
روحانینژاد ضمن قدردانی از عملکرد خوب ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی، خواستار ارتقا دانش فنی مهندسی در میان همکاران این گروه شد.