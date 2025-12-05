به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با حضور در حوزه امتحانی از روند برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ بازدید کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در این بازدید درباره جزییات تعداد شرکت‌کنندگان و زمان اعلام نتایج آزمون گفت: آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در سراسر کشور و در ۸۴ حوزه امتحانی با حضور بیش از ۷۹ هزار داوطلب در حال برگزاری است. موحدی افزود: نتایج آزمون از طریق پایگاه مرکز جهاد دانشگاهی در نیمه دوم دی ماه اعلام می‌شود. وی گفت: بیش از ۷۷ هزار نفر از شرکت کنندگان تحصیلات دانشگاهی و بیش از ۲ هزار نفر تحصیلات حوزوی دارند. با اینکه ۶۱ درصد شرکت کنندگان این آزمون را خانم‌ها و ۳۹ درصد آن را آقایان تشکیل می‌دهند. در حوزه امتحانی استان تهران بیش از ۷ هزار داوطلب شرکت کردند که بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ داوطلب زن و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار داوطلب مرد هستند.

قوه قضائیه در نظر دارد؛ در اجرای ماده ۶ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی و به استناد بند ب ماده ۱۱۶ برنامه هفتم توسعه کشور و در زمینه اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرای موضوع بخشنامه شماره ۲۷۰۴۲مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ و آئیننامه تعیین اولویت های استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه به شماره ۹۰۰۰/۴۸۵۰۴/۱۰۰ مورخ ،۱۴۰۳/۰۸/۲۰ تعداد ۶۰۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون و انجام مراحل گزینش و مصاحبه به منظور خدمت در محاکم صلح به صورت پیمانی استخدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق الذکر اقدام نمایند.

آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه به منظور خدمت پذیرفته شدگان در محاکم صلح دستگاه قضا صورت می گیرد. این آزمون در ساعت ۸:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ بصورت تستی برگزار شد.