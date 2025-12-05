پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم فعالیت سامانه بارشی در بیشتر نقاط استان بویژه در سواحل و جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و ارتفاعات پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در مناطقی از استان بویژه سواحل و جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و ارتفاعات، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تندباد لحظهای گاهی تگرگ پیش بینی میشود.
او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مناسب نباشد وزش باد شدید، خیزش گردوخاک همراه با کاهش دید افقی و کاهش کیفیت وضع هوا دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد، گفت: در مناطق دریایی استان وزش باد جنوب شرقی پیش بینی میشود و با توجه به تمرکز بیشتر فعالیت سامانه بارشی در مناطق دریایی استان، در برخی ساعات رگبار نسبتا شدید باران، کاهش موقت دید افقی و احتمال وقوع تندباد لحظهای مورد انتظار است.
او افزود: توصیه میشود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناورها در نظر گرفته شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان،گفت: سامانه بارشی تا ساعاتی از یکشنبه ۱۶ آذر ماه در مناطق دریایی استان فعالیت خواهد داشت.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی بتدریج از شنبه دمای کمینه در استان روند کاهشی خواهد داشت.