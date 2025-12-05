به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ با نزدیک شدن به زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر وروستا روند توسعه برخی روستا‌ها مورد بررسی قرار گرفت که مردم حضور شورا‌ها را برای عمران وآبادانی بسیار موثر دانستند.

شناسایی کمبود‌ها ورفع نیاز‌ها، پیگیری برای اختصاص بودجه بیشتر، کمک به حل برخی اختلافات محلی، تعریض خیابان‌ها وپیگیری برای اجرای زیرسازی وآسفالت ریزی معابراز جمله مواردی است که شورا‌ها با جدیت دنبال کرده‌اند و رضایت اهالی روستا‌ها را هم به همراه داشته است.