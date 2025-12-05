پخش زنده
آزمون ورودی دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داوطلبان ورود به دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز باهم رقابت کردند. امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور صبح امروز در حاشیه بازدید از حوزه آزمونی تهران، با اشاره به استقبال داوطلبان نوجوان برای ورود به ارتش، اظهار کرد: آزمون ورودی دانشگاههای افسری برای پذیرش در نیروهای چهارگانه ارتش، نیروی زمینی، پدافند، نیروی هوایی و نیروی دریایی رقابت میکنند.
وی افزود: نتایج آزمون تیر ماه اعلام میشود و در شهریور ماه نیز دورههای آنان در نیروهای محل قبولی آغاز میشود. معاون نیروی انسانی نزاجا با بیان اینکه این آزمون در شرایطی برگزار شد که داوطلبان تجاوز دوازده روزه رژیم صهیونیستی به کشور را دیدند، خاطرنشان کرد: با این وجود با اشتیاق و علاقهمندی در این آزمون شرکت کردند و حضور این نسل برای ورود به ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشان از اعتقاد و پایبندی فرزندان این خاک به ارزشهای معنوی و هویتی خود دارد.