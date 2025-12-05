پخش زنده
یادواره شهدای اصناف شهرستان میاندوآب با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اصناف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این مراسم، فرماندار شهرستان میاندوآب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اصناف گفت: اصناف همواره در خط مقدم جبهههای انقلاب، دفاع مقدس و عرصه اقتصادی کشور حضور داشتهاند.
امیر تیموری نقش اصناف را نقش، اصلی و خطیر عنوان کرد و افزود: امروز اصناف بهعنوان صاحبان واقعی نظام، در تمامی صحنهها پای کار ایستادهاند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در آن روزهای سخت، اصناف با پایداری مثالزدنی و مدیریت هوشمندانه، شاهکاری کمنظیر را رقم زدند و اجازه ندادند کوچکترین خللی در روند خدماترسانی ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف میاندوآب نیز با بیان اینکه اصناف در جنگ ۱۲ روزه بازار را بدون دغدغه مدیریت و همراهی کردند، گفت: این همراهی، نشانهای روشن از روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و غیرت اقتصادی اصناف است.
جهانبخش غلامی افزود: هماکنون در شهرستان میاندوآب بیش از ۱۵ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که هرکدام نقشی مؤثر در تامین نیازهای روزمره مردم و پویایی چرخه اقتصاد محلی ایفا میکنند.
مراسم با تجلیل از مقام شهدای اصناف و تقدیر از خانوادههای آنان به کار خود پایان داد.