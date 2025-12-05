پخش زنده
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در سفر به قم و در جمع مدیران اجرایی استان گفت: بسیاری از زیرساختها و نهادهای فعال در قم، بخشی از نیازهای کشور را برعهده دارند و همین مسئله ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات را دوچندان میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسهای با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و دانشگاههای استان به بررسی مسائل بودجهای و نیازهای عمرانی، علمی، فرهنگی و ورزشی استان پرداخت.
محسن نجفیخواه در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه ظرفیتهای قم در حوزههای مختلف «فراتر از یک کار ویژه استانی» است، تأکید کرد: بخش عمدهای از توان فرهنگی، علمی و ورزشی قم جنبه ملی دارد و باید در سطح ملی دیده و حمایت شود.
وی گفت: بسیاری از زیرساختها و نهادهای فعال در قم، بار بخشی از نیازهای کشور را بر عهده دارند و همین مسئله ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات را دوچندان میکند.
در ادامه جلسه، مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به فرسودگی زیرساختهای ورزشی استان گفت: حدود پانصد ورزشگاه از ۸۲۹ مجموعه ورزشی در اختیار ادارهکل قرار دارد و بخش قابل توجهی از فضاهای ورزشی توسط بخش خصوصی اداره میشود.
سلطانی افزود: سرانه ورزشی قم پایینتر از میانگین کشوری است و بسیاری از سالنهای موجود قدمتی بالای ۴۰ سال دارند.
وی بهرهبرداری از ورزشگاه تختی را نیازمند همراهی فوری دانست و گفت: ورزشکاران قمی در سال جاری ۳۴ مدال جهانی، آسیایی و المپیک کسب کردهاند.
در بخش فرهنگی جلسه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر قم در حوزه تولیدات فرهنگی و نشر کتاب گفت: این استان بیش از هزار کتابخانه تخصصی و شخصی دارد و از ابتدای امسال تاکنون هفت هزار عنوان کتاب در قم مجوز گرفته است.
محمدرضا سوقندی افزود: قم در نشر آثار دینی و کودک و نوجوان رتبه نخست کشور را دارد و صدها استودیو، مجموعه فرهنگی و رسانهای در استان فعالند ولی اعتبارات فرهنگی سال ۱۴۰۴ کمتر از نیاز واقعی است و پاسخگوی فعالیت گسترده استان نیست.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم با اشاره به رشد علمی این مرکز گفت: دانشگاه قم رتبه ۲۳ کشور را دارد و بینالمللیترین دانشگاه ایران بر اساس رتبهبندی تایمز است.
وی افزود: به دلیل تفکیک جنسیتی، دانشگاه عملاً هزینههای دو دانشگاه را پرداخت میکند، اما اعتبارات متناسب با این ساختار دریافت نمیکند.
وی با اشاره به حضور ۲۴۰۰ دانشجوی بینالملل از ۳۶ ملیت و برنامه تربیت هزار حافظ قرآن در سال جاری، تأکید کرد: برخی برنامههای فرهنگی دانشگاه بودجه مشخصی ندارند و نیازمند توجه هستند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم نیز با اشاره به پراکندگی فضاهای آموزشی این دانشگاه در پنج نقطه استان و قدمت بالای ساختمانها گفت: اجرای طرح جامع استقرار دانشگاه در یک پردیس واحد ضروری است.
حجت الاسلام محمدرضا سلم آبادی افزود: افزایش تعداد دانشجویان باعث شده بخشهایی مانند نمازخانه و کلاسها به خوابگاه تبدیل شود و کمبود فضای اسکان به یک دغدغه جدی تبدیل شده است.
در جمعبندی جلسه، نجفیخواه با تشریح رویکرد سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هدف این سازمان ایجاد توازن میان ظرفیتها و نیازهای واقعی استانهاست و قم به دلیل نقش ملی خود باید در برنامهریزیهای کلان دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، اولویتبندی پروژهها، تمرکز بر تکمیل طرحهای نیمهتمام، استفاده از ظرفیتهای قانونی و پرهیز از پراکندگی پروژهها بر روند تخصیص بودجه اثر مستقیم خواهد داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: دستگاههای استان باید طرحهای دقیق، قابل دفاع و مبتنیبر اسناد بالادستی ارائه کنند تا امکان پیگیری و جذب منابع در سطح ملی فراهم شود.