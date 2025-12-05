به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رییس شورای مرکزی بنیاد مسکن در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: این استان ضمن برخورداری ۳۷ درصدی مساکن مقاو‌م سازی شده روستایی حدود ۲۰ درصد از میانگین کشوری عقب مانده است، اما شاهد اتفاقات خوبی هستیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی‌نژاد افزود: ایجاد تفاهم نامه با معاونت ریاست جمهوری، وزارت نفت و بنیاد مستضعفان به احتمال قوی این کسری را اصلاح و ترمیم خواهد نمود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار گفت: بازنگری یک هزار و ۷۰ طرح هادی روستایی، اجرای ۱۹۶ طرح هادی در سال جاری و سنددار بودن ۹۱ درصد مساکن روستایی نشان از هدفمند بودن بنیاد مسکن در مسیر عدالت محوری است.

علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با ارائه گزارش اجمالی از آخرین وضعیت عملکرد استانی، از تببین نقشه راه و توسعه روستایی گفت.