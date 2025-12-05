پخش زنده
امروز: -
با مهارت و هماهنگی کامل تیم اورژانس، فرآیند زایمان بهطور موفقیتآمیز در داخل آمبولانس به پایان رسید و نوزاد پیش از رسیدن به بیمارستان به دنیا آمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس، شب گذشته با هماهنگی مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس۱۱۵ "کرمان" در حین انتقال مادر باردار به بیمارستان، مشخص شد که زایمان بسیار نزدیک است و امکان انتقال فوری به بیمارستان وجود ندارد.
با مهارت و هماهنگی کامل تیم اورژانس، فرآیند زایمان بهطور موفقیتآمیز در داخل آمبولانس به پایان رسید و نوزاد پیش از رسیدن به بیمارستان به دنیا آمد.
با تولد نوزاد در شرایط ایمن و پس از انجام اقدامات اولیه، وضعیت عمومی مادر و نوزاد رضایتبخش اعلام و هر دو جهت ادامه مراقبتهای پزشکی به بیمارستان "افضلی پور " منتقل شدند.
این ماموریت توسط "فرشاد محمود آبادی و حسین سلطانی نژاد" کارشناسان پایگاه رازی "کرمان" انجام شد.