با مهارت و هماهنگی کامل تیم اورژانس، فرآیند زایمان به‌طور موفقیت‌آمیز در داخل آمبولانس به پایان رسید و نوزاد پیش از رسیدن به بیمارستان به دنیا آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس، شب گذشته با هماهنگی مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس۱۱۵ "کرمان" در حین انتقال مادر باردار به بیمارستان، مشخص شد که زایمان بسیار نزدیک است و امکان انتقال فوری به بیمارستان وجود ندارد.

با مهارت و هماهنگی کامل تیم اورژانس، فرآیند زایمان به‌طور موفقیت‌آمیز در داخل آمبولانس به پایان رسید و نوزاد پیش از رسیدن به بیمارستان به دنیا آمد.

با تولد نوزاد در شرایط ایمن و پس از انجام اقدامات اولیه، وضعیت عمومی مادر و نوزاد رضایت‌بخش اعلام و هر دو جهت ادامه مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان "افضلی پور " منتقل شدند.

این ماموریت توسط "فرشاد محمود آبادی و حسین سلطانی نژاد" کارشناسان پایگاه رازی "کرمان" انجام شد.